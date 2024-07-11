ВЦИОМ: больше половины россиян считают стоимость поездки на такси слишком высокой

Исследование, проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения, показало, что примерно 60% жителей России считают цены на такси завышенными и склонны использовать другие способы передвижения. Об этом сообщило НСН.

Такси занимает третье место в списке предпочтительных средств городского транспорта, уступая личным автомобилям и общественному транспорту. Чаще такси пользуются люди, оценивающие свое финансовое положение как стабильное (49%).

Также отмечается, что 73% пользователей заказывают такси через мобильные приложения, в то время как 47% предпочитают звонить в службу такси. Этот традиционный метод остается популярным в сельской местности и малых городах.

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