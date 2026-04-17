ВЦИОМ: более половины россиян высказались за проведение ДНК-тестов в роддомах

Согласно опросу ВЦИОМ, примерно 52% россиян одобряют идею проведения ДНК-тестирования при рождении ребенка, если оба родителя дадут согласие. Почти 70% опрошенных заявили, что готовы пройти такую процедуру. Уровень поддержки инициативы одинаков среди мужчин и женщин, хотя мотивы у них различаются, сообщил «ФедералПресс» .

Авторы исследования отмечают, что, хотя тема ДНК-тестов вызывает много вопросов, почти половина россиян поддерживает идею подтверждения отцовства сразу после рождения ребенка. Каждый четвертый респондент занял нейтральную позицию, а противников оказалось немного. Чем дальше человек от опыта родительства, тем легче он поддерживает идею тестирования. Личный опыт родительства делает людей более осторожными в оценках, добавил RT.

ДНК-тесты затрагивают не только юридические, но и социальные аспекты. Для части сторонников тест — способ устранить сомнения и избежать возможного обмана. Критики же считают, что такая практика может подорвать доверие в паре и превратить личные отношения в предмет формальной проверки. Они полагают, что вмешательство государства в эту деликатную сферу может усилить конфликты и спровоцировать рост числа разводов.

Есть опасения по поводу конфиденциальности данных и возможного злоупотребления информацией. Некоторые считают, что сама идея обязательной проверки создает атмосферу подозрительности.