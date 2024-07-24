ВЦИОМ: 80% россиян ощущают себя в безопасности на улицах родных городов

Большинство граждан России считает свои населенные пункты безопасными. К таким выводам пришел ВЦИОМ по результатам проведенного опроса, сообщил сайт KP.RU.

Около 80% участников опроса заявили о наличии чувства безопасности на улицах своих городов. При этом ощущение более ярко выражено у жителей небольших населенных пунктов. В частности, в селах уверенное «да» дали 84% респондентов, тогда как среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов этот показатель составил 75%.

Также было отмечено, что люди с более высоким уровнем дохода чаще ощущают себя в безопасности. В то же время 17% россиян не ощущают себя защищенными. Чаще всего они связывают это с бездействием местных властей и правоохранительных органов (4% от общего числа опрошенных).

Среди других причин указываются большое количество мигрантов, высокий уровень преступности, диверсии на фоне спецоперации и агрессивное поведение неадекватных людей.

Копия 12-го? Что известно о новом iPhone 16

Капкан для либералов. Байдену не дадут раньше времени покинуть пост

Более 1,5 тысячи операций провели в МОНИИАГ с помощью робота Da Vinci

Верная и мстительная. Чем прославилась княгиня Ольга и почему ее назвали святой

Не сложнее похода в магазин. Взрыв авто в Москве могли устроить непрофессионалы

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте