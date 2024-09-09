ВЦИОМ: 73% россиян знают о национальных проектах, реализуемых в РФ

Более 73% россиян осведомлены о национальных проектах федерального масштаба, принятых в России в 2018 году. Это на 9% больше прошлогодних показателей, сообщил «Ридус» со ссылкой на данные ВЦИОМ.
Самыми узнаваемыми направлениями стали «Демография» и «Здравоохранение», об их реализации осведомлены 76% россиян. Далее идут «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Образование».
Отмечается, что о мере поддержке в виде материнского капитала знают 99% соотечественников.
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