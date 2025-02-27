ВЦИОМ: 70% россиян довольны населенным пунктом, в котором живут

Более 70% жителей России считают свой населенный пункт пригодным для жизни. Об этом говорят результаты опроса, который провел ВЦИОМ, написало ИА НСН .

Однако первые строчки в рейтинге субъективной оценки комфорта занимают Москва и Санкт-Петербург, получив 84% положительных отзывов. Для сравнения, только 64% обитателей сельских территорий и 69% граждан из городов с населением до миллиона человек сочли свои места проживания удобными для жизни.

Согласно исследованию, 26% респондентов отметили, что условия жизни в их населенных пунктах недостаточно комфортны, а еще 3% опрошенных затруднились дать оценку.

Ранее исследование компании Regions Development выявило, что 31% россиян переезжает в Москву ради насыщенной культурной жизни.