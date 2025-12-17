ВЦИОМ: 67% болельщиков РПЛ считают легионеров полезными для лиги

Большинство болельщиков Российской премьер-лиги (РПЛ) поддерживают присутствие иностранных игроков в клубах. Об этом говорят результаты исследования ВЦМОМ, сообщил сайт RT .

По данным аналитиков, 32% опрошенных относятся к приглашению легионеров в российские клубы положительно, 30% — нейтрально, и только 36% — отрицательно. При оценке отношения болельщиков к легионерам в их любимом клубе: 37% относятся к иностранцам позитивно, 27% — нейтрально, 17% — негативно.

Болельщики признают, что иностранные игроки повышают качество игры: приносят полезный профессиональный опыт (67%), заметно повышают качество турнира (49%), делают чемпионат более зрелищным, а игру — яркой (60%).

Также большинство любителей футбола считает, что иностранные игроки позитивно влияют на подготовку российских футболистов: повышают конкуренцию внутри команд, что способствует развитию российских игроков (57%) и росту уровня игры молодых футболистов (52%).

Несмотря на это, две трети респондентов допускают, что сокращение числа легионеров могло бы стать дополнительным стимулом для развития детско-юношеского футбола (67%).