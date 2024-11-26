ВЦИОМ: 65% россиян считают преувеличенной значимость высшего образования

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян и выяснил, как те относятся к высшему образованию. Результаты исследования опубликовал сайт KP.RU .

Так, лишь 35% респондентов заявили, что воспринимают получение диплома как старт для успешной карьеры. А вот 65% опрошенных назвали преувеличенной значимость высшего образования. По мнению указанных участников, добиться успехов в профессиональном деле можно и без «корочки».

Согласно данным организации, все больше граждан РФ считают данный документ желательным, но необязательным условием продвижения по карьерной лестнице.