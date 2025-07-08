ВЦИОМ: 57% россиян назвали полную семью с детьми приоритетной ценностью

Большинство жителей России представляют идеальную семью как крепкую ячейку общества с детьми, где царят любовь и поддержка. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ. С итогами опроса ознакомился сайт KP.RU .

Для 57% россиян идеальная семья — это полная семья с детьми. При этом 15% считают важными наличие бабушек и дедушек, а 48% — атмосферу любви и поддержки. Материальные проблемы не должны омрачать жизнь такой семьи, подчеркнули 19% опрошенных.

«Большинство россиян сегодня в своих жизненных ориентирах придерживаются той самой модели, которую государство обозначает как традиционные духовно-нравственные ценности. Причем это не формальное согласие, данные показывают, что такие ценности действительно "откликаются" людям», — отметила эксперт аналитического центра Татьяна Смак.

Среди других важных ценностей для россиян — историческая память (33%), гордость за страну и права человека (по 30%). Однако созидательный труд и коллективизм не так популярны.

Почти две трети опрошенных считают, что нужно следовать традиционным духовно-нравственным ценностям. Эта уверенность особенно сильна среди среднего и старшего поколения. Молодежь же больше ценит семью, дружбу и самореализацию.