ВЦИОМ: 44% россиян хотели бы жить в умном городе

Почти половина опрошенных россиян, а именно 44%, ответили, что они хотят жить в городской среде, которую создадут по проекту «Умный город». Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Еще 14% респондентов ответили, что уже живут в такой городской среде. Еще четверти опрошенных «умный город» не нужен.

Наконец, 4% — вообще недовольны средой, в которой живут. Кроме того, 66% опрошенных вообще не знали, что такое «умный город» и как собираются реализовывать этот проект.