ВЦИОМ: 44% россиян хотели бы жить в умном городе
Почти половина опрошенных россиян, а именно 44%, ответили, что они хотят жить в городской среде, которую создадут по проекту «Умный город». Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на опрос ВЦИОМ.
Еще 14% респондентов ответили, что уже живут в такой городской среде. Еще четверти опрошенных «умный город» не нужен.
Наконец, 4% — вообще недовольны средой, в которой живут. Кроме того, 66% опрошенных вообще не знали, что такое «умный город» и как собираются реализовывать этот проект.
Пожарно-тактические учения прошли в Чехове
Шольц направил в бундестаг запрос на вотум доверия правительству
«Новая реальность». Вячеслав Духин — о грани между журналистикой и блогингом
ВСУ обстреляли Таганрог шестью американскими ракетами ATACMS
Россия пригласила ученых со всего мира к совместной работе в сфере ИИ
Путин спрогнозировал появление превосходящего человека сильного ИИ
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте