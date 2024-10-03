ВЦИОМ: 22% опрошенных россиян готовы к переезду ради более благоприятного климата

Аналитики ВЦИОМ провели опрос среди 1600 россиян. У граждан узнали, какие факторы могли бы поспособствовать их переезду. Результаты исследования опубликовал сайт KP.RU .

Так, 44% респондентов заявили, что согласились бы перебраться в другой город ради высокоплачиваемой работы. Еще 31% участников назвали причиной переезда профессиональную самореализацию, например карьерный рост.

Для 22% большое значение имеет благоприятный климат, для 12% — социальная инфраструктура. Кроме того, 11% выбрали социальное окружение.