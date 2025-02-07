Вторжение североатлантического циклона приведет к оттепели в ХМАО

В ближайшие выходные на территории Ханты-Мансийского автономного округа ожидается потепление. Это связано с вторжением североатлантического циклона, пишет сайт Ura.ru со ссылкой на данные специалистов Гидрометцентра России.
Метеорологи сообщили, что температура воздуха в регионе поднимется до 0…-6 градусов, местами ожидается оттепель, столбики термометров поднимутся до +2 градусов.
Возможен небольшой снег и усиление ветра до 18 метров в секунду. В результате атмосферного вихря неустойчивая погода затронет и другие районы Сибирского округа, заключили синоптики.
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