Вторую канатку запустят в Нижнем Новгороде к 2026 году

Планируется, что новая канатная дорога, пролегающая через реку Оку и объединяющая проспекты Ленина и Гагарина в Нижнем Новгороде, будет завершена к 2026 году. Об этом заявила компания «Урбантех», ответственная за данный проект, сообщило ИА «Время Н» .

Ожидается, что строительные работы начнутся после утверждения проекта Государственной экспертизой, что, по прогнозам подрядчика, произойдет в 2024 году.

Отметим, что общая протяженность новой канатной линии составит 3,34 километра и включит в себя три станции: «Заречная», «Тихая гавань» и «Проспект Гагарина». В период строительства предвидятся временные ограничения для транспорта.