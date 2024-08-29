Второе по производству молока хозяйство Херсонской области станет участником СЭЗ

Фото: РИА «Новости»

Одно из ведущих молочных хозяйств Херсонской области сможет увеличить объемы производства после строительства еще одной современной фермы в рамках участия в свободной экономической зоне. Об этом глава регионального правительства Андрей Алексеенко сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что хозяйство «Таврия» в Чаплынском округе уже содержит более трех тысяч голов скота одной из высокопродуктивных молочных пород. Благодаря поддержке государства за год поголовье увеличили в два раза.

Из-за спроса на молоко в области возникла необходимость строительства новой фермы. По словам Алексеенко, присоединение к СЭЗ позволит привлечь дополнительные инвестиции и развиваться за счет собственных и кредитных средств.

Ранее стало известно, что реестр компаний СЭЗ в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях включили 18 новых компаний.

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