Второе по производству молока хозяйство Херсонской области станет участником СЭЗ

Одно из ведущих молочных хозяйств Херсонской области сможет увеличить объемы производства после строительства еще одной современной фермы в рамках участия в свободной экономической зоне. Об этом глава регионального правительства Андрей Алексеенко сообщил в своем Telegram-канале .

Он отметил, что хозяйство «Таврия» в Чаплынском округе уже содержит более трех тысяч голов скота одной из высокопродуктивных молочных пород. Благодаря поддержке государства за год поголовье увеличили в два раза.

Из-за спроса на молоко в области возникла необходимость строительства новой фермы. По словам Алексеенко, присоединение к СЭЗ позволит привлечь дополнительные инвестиции и развиваться за счет собственных и кредитных средств.

Ранее стало известно, что реестр компаний СЭЗ в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях включили 18 новых компаний.