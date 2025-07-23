Вторая ветка метро в Казани заработает не раньше 2028 года

Строительство второй очереди казанского метрополитена движется медленно, и первый участок новой ветки откроется не ранее 2028 года. Об этом заявили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана, написал сайт inkazan.ru.
Заместитель министра Ильшат Гимаев подтвердил, что сроки запуска первого отрезка перенесены на конец 2028 года, объяснив это отсутствием необходимого объема финансирования. По его словам, темпы возведения линий метро отстают от потребностей столицы Татарстана, и проблема кроется в дефиците средств.
Тема нехватки инвестиций уже поднималась ранее. В августе 2024 года депутаты Казанской городской думы сравнили строительство метро в Москве и Казани. За последние 15 лет столица России открыла 150 новых станций, тогда как в Казани ввели в строй лишь 15 станций, что не удовлетворяет требованиям быстро развивающегося города.
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