ВТБ озвучил самые популярные мошеннические схемы для обмана детей

Мошенники зачастую запугивают детей через телефонные звонки и обманывают их с помощью онлайн-игр. ВТБ сообщил «Известиям» о самых распространенных схемах обмана.

В банке объяснили, что аферисты с помощью методов социальной инженерии запугивают ребенка. В таких случаях аферисты представляются сотрудниками полиции, службы безопасности или других организаций и просят срочно перевести деньги из-за «чрезвычайной ситуации».

Также мошенники могут создавать поддельные акции или выигрыши в онлайн-играх. Они просят детей ввести данные банковской карты для получения «приза» или предлагают купить игровую валюту. Злоумышленники также разработали схему для получения через детей контроля над смартфоном родителей. Для этого аферисты вынуждают несовершеннолетних установить программы удаленного доступа.

Ранее в Москве школьница отправила мошенникам драгоценности своей матери. «Сотрудники финмониторинга и ФСБ» также убедили девочку провести мнимый обыск в квартире и передать им через курьера деньги.