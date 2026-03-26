Всероссийское голосование за объекты благоустройства начнется 21 апреля

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в этом году пройдет с 21 апреля по 12 июня. На выбор жителям предложат несколько территорий в их городах, которые преобразятся в 2027 году.

Голосование проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Он направлен на создание комфортных городов и вовлечение жителей в вопросы развития общественных пространств.

Проекты благоустройства для голосования будут принимать до 26 марта.

К работе в этом году вновь подключат волонтеров, которые будут помогать собирать мнения жителей.

