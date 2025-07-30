Всероссийский семейный фестиваль «Яблоко от яблони» пройдет 19 августа

Всероссийский фестиваль «Яблоко от яблони» пройдет 19 августа в рамках социального проекта «Связь поколений». На нем проведут турниры, игры и конкурсы для всей семьи.

В этом году фестиваль посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он направлен на укрепление связи поколений и семейных ценностей, а также патриотическое воспитание молодежи, популяризацию спортивного образа жизни и ознакомление с культурой России.

На фестивале планируют провести турниры по шашкам и шахматам, концерты, ярмарку, спортивные состязания, конкурсы и многое другое. Кроме того, участники получат возможность выиграть призы и памятные подарки от организаторов.

Узнать больше о фестивале можно по ссылке.