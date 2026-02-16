Всероссийский открытый диктант по немецкому языку пройдет в феврале

С 16 по 28 февраля в России состоится открытый диктант по немецкому языку Tolles Diktat. На него пригласили учащихся школ и вузов, слушателей тематических курсов и клубов, а также представителей партнерских организаций и всех желающих проверить свои знания.

Акция направлена на развитие культуры грамотного письма на немецком языке и популяризацию историко-культурного наследия немцев России.

Первое такое мероприятие провели в 2013 году в Томской области. В 2015 году акцию сделали всероссийской. В прошлом году в ней приняли участие 36,3 тысячи человек из России и стран ближнего зарубежья.

В этом году диктант пройдет в онлайн и офлайн форматах. На выполнение задания будет отведено 40 минут.

Зарегистрироваться как участник можно по ссылке.