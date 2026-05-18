Всероссийский молодежный фестиваль проведут в «Лужниках» 12 июня

Фото: Спорткомплекс «Лужники» в преддверии матчей ЧМ-2018/Медиасток.рф

На большой спортивной арене «Лужники» в Москве в День России, 12 июня, пройдет молодежный фестиваль «Топфест». Мероприятие объединит около 80 тысяч человек.

Организаторами и партнерами фестиваля выступят фонд «Иннопрактика», Институт поддержки детского блогинга и проект «Разгон». Участниками станут блогеры и известные среди молодежи артисты.

Общая аудитория фестиваля, по предварительным данным, превысит 200 миллионов зрителей.

Фестиваль станет площадкой для общения молодежи, знакомства с основными ценностями на базе культурного кода страны и их продвижения при помощи всех доступных способов коммуникации.

