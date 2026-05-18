Всероссийский молодежный фестиваль проведут в «Лужниках» 12 июня
На большой спортивной арене «Лужники» в Москве в День России, 12 июня, пройдет молодежный фестиваль «Топфест». Мероприятие объединит около 80 тысяч человек.
Организаторами и партнерами фестиваля выступят фонд «Иннопрактика», Институт поддержки детского блогинга и проект «Разгон». Участниками станут блогеры и известные среди молодежи артисты.
Общая аудитория фестиваля, по предварительным данным, превысит 200 миллионов зрителей.
Фестиваль станет площадкой для общения молодежи, знакомства с основными ценностями на базе культурного кода страны и их продвижения при помощи всех доступных способов коммуникации.
Дополнительная информация размещена на сайте.