Всероссийский медиафорум «Строим будущее России» пройдет 3–7 августа

Всероссийский медиафорум «Строим будущее России» пройдет с 3 по 7 августа при поддержке Минстроя России. Мероприятие приурочат к 70-летию Дня строителя, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ.

Форум проводят с 2023 года. Его организаторы популяризируют профессию строителя и смежные специальности, обсуждают актуальные вопросы отрасли и рассказывают о достижениях строительного комплекса России.

В этом году программа форума включает пять тематических дней и 30 деловых сессий, которые организаторы проведут в прямом эфире в режиме круглосуточного вещания. В мероприятии примут участие более 100 специалистов строительного комплекса со всей страны.

К деловой программе подключатся представители региональных органов власти, Минстроя России, подведомственных организаций, профессионального сообщества и отраслевые эксперты. Спикеры и специалисты регионов смогут присоединиться к сессиям дистанционно по интернет-видеосвязи.

Кроме того, регионы смогут передать оператору форума видеоматериалы о достижениях строительного комплекса. В рамках мероприятия также покажут видеопоздравления руководителей субъектов РФ с Днем строителя продолжительностью до двух минут.

Оператором проекта выступает Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Ассоциация „Безопасность и качество“.