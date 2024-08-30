Всероссийский круизный форум второй раз пройдет в Перми

В Перми с 2 по 4 октября пройдет II Всероссийский круизный форум. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на организаторов.

Это мероприятие проведут в формате деловой конференции, на которую приедут руководители речного круизного туризма и пассажирского транспорта.

На форуме соберутся федеральные и краевые власти, а также главы круизных компаний, туристических агентств, судостроительных предприятий, образовательных учреждений, поставщиков услуг и журналисты.

Организаторами форума выступило Министерство туризма Пермского края в сотрудничестве с Оргкомитетом всероссийских деловых мероприятий «Реки. Круизы. Маршруты».

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