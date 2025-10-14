Всероссийский конкурс практик по развитию донорства продлится до 20 октября

Всероссийский конкурс лучших практик по развитию донорства продлится до 20 октября. На него пригласили коммерческие организации, трудовые и студенческие коллективы, которые активно участвуют в тематических акциях и могут поделиться своим опытом.

Конкурс направлен на развитие и популяризацию безвозмездного донорства крови, ее компонентов и костного мозга. По словам организаторов, он способствует формированию системы мотивации для руководителей и сотрудников организаций.

«Мы видим, что корпоративное донорство становится значимой частью социальной жизни многих компаний — как крупного бизнеса, так и небольших организаций, и хотим, чтобы таких примеров становилось все больше. Поэтому для нас очень важно поддерживать коллективы, которые не только помогают развивать донорство внутри своих организаций, но и делятся опытом с другими», — отметил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Победителей определят 5 ноября. Узнать больше о конкурсе можно по ссылке.