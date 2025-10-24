Всероссийский инклюзивный форум пройдет в Москве 24 и 25 ноября

В конце ноября Москва примет всероссийский инклюзивный форум «Открыто для всех». Мероприятие организует Агентство стратегических инициатив при участии фонда «Росконгресс».

Форум пройдет 24 и 25 ноября 2025 года и станет частью Национальной социальной инициативы, которую агентство реализует в рамках своей стратегии развития до 2030 года.

Главная цель форума — объединить представителей власти, бизнеса и экспертов, чтобы обсудить, как сделать общество действительно открытым для всех вне зависимости от особенностей здоровья или возможностей.

Концепция события описывается как «форум-город» — пространство идей и решений, где участники смогут увидеть реальные примеры инклюзивных практик в сфере доступной среды, реабилитации, образования, спорта и социального предпринимательства.

В рамках мероприятия состоится торжественная церемония вручения премии «Открыто для всех». Этой наградой отметят регионы России, где бизнес активно вовлечен в создание доступных товаров, услуг и инфраструктуры для людей с инвалидностью, а также организации, подписавшие Национальный инклюзивный договор.

Форум станет центральным событием всероссийской недели «Открыто для всех», которая пройдет с 24 по 30 ноября. В этот период в разных городах страны проведут открытые лекции, мастер-классы, спортивные встречи, фестивали и дискуссии, направленные на развитие инклюзивной культуры и изменение общественных стереотипов.

Агентство стратегических инициатив приглашает всех желающих присоединиться к форуму и мероприятиям, чтобы вместе сделать шаг к обществу равных возможностей.