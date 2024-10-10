Всероссийский хакатон по программированию стартовал в Нижнем Новгороде

Всероссийский хакатон по программированию «Обучаюсь. Проектирую. Программирую. Будущее» начался в Нижнем Новгороде 9 октября. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Местом проведения мероприятий стала площадка культурно-просветительского центра «Академия Маяк» им. А. Д. Сахарова. Там собрались 120 воспитанников учреждений цифрового образования из 23 субъектов РФ.
Основная цель форума — выявление школьников, имеющих таланты в IT-сфере. Кроме того, программа направлена на формирование навыков решения реальных бизнес-задач.
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