Всероссийский хакатон по программированию стартовал в Нижнем Новгороде

Всероссийский хакатон по программированию «Обучаюсь. Проектирую. Программирую. Будущее» начался в Нижнем Новгороде 9 октября. Об этом сообщило « Время Н » со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Местом проведения мероприятий стала площадка культурно-просветительского центра «Академия Маяк» им. А. Д. Сахарова. Там собрались 120 воспитанников учреждений цифрового образования из 23 субъектов РФ.

Основная цель форума — выявление школьников, имеющих таланты в IT-сфере. Кроме того, программа направлена на формирование навыков решения реальных бизнес-задач.