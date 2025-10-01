Всероссийский форум соберет молодых отцов в Хабаровске

Всероссийский форум «Настоящие отцы» пройдет с 19 по 22 октября в Хабаровске. Он реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», который инициировал президент России Владимир Путин. Цель мероприятия — создать сообщество молодых пап и развивать культуру осознанного и ответственного отцовства, сообщил «ФедералПресс» .

На форуме пройдут лекции, тренинги и семинары от экспертов по воспитанию детей и построению семейных отношений. Участники смогут обменяться опытом и познакомиться с успешными практиками воспитания. Для детей будут организованы творческие мастерские, игры и другие активности.

Основной площадкой станет Молодежный культурно-досуговый центр Хабаровска, открытый президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции. К участию приглашаются 100 молодых отцов со всей России в возрасте от 18 до 35 лет и 100 детей от пяти до 17 лет. Заявки можно подать на платформе ФГАИС «Молодежь России» до 5 октября включительно.