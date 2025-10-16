Всероссийский форум «Дигория» пройдет с 17 по 22 ноября в мастерской управления «Сенеж». На него пригласили молодых ученых и специалистов в области, а также практиков в области политики.

За семь лет форум стал важной площадкой по разработке ориентиров развития страны. Он объединит ученых социально-гуманитарного профиля, а также практиков общественно-политической сферы для решения

Форум включит в себя пять профильных направлений. Среди них искусственный интеллект, креативные технологии, социальная архитектура, гражданское просвещение и «Образ эпохи».

Для участия нужно подать заявку по ссылке до 27 октября.

Мероприятие пройдет при организации экспертного института социальных исследований, Росмолодежи и президентской платформы «Россия — страна возможностей».