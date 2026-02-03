Всероссийская Снегурочка назвала валенки лучшей обувью в морозную погоду

Всероссийская Снегурочка из Костромы поделилась с Life.ru советами по выбору обуви для морозной погоды.

Лучшим вариантом она назвала валенки. Войлок, из которого они сделаны, обладает отличными теплоизоляционными свойствами, сохраняя тепло и не давая проникнуть холоду.

«Прочная подошва или галоши защитят от слякоти и натоптанных ледяных дорожек», — объяснила Снегурочка.

Если валенки не подходят по стилю, можно воспользоваться рекомендациями Академиков Снежных чудес. Так, стоит обработать сапоги водоотталкивающим спреем сразу после покупки и периодически повторять процедуру.