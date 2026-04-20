Всероссийская акция «Неделя безопасности» пройдет с 20 по 24 апреля. В этот период на базе молодежных центров состоятся лекции о противодействии терроризму, лудомании, наркомании и травле.

Всего к акции присоединятся более тысячи организаций. Тематические мероприятия посетят школьники, студенты и работающая молодежь.

Как отметили организаторы, такие акции необходимы для защиты подрастающего поколения от мошенников и других опасных явлений.

«Молодое поколение, являющееся наиболее активной и уязвимой частью общества, нередко сталкивается с вызовами, которые требуют не только правовой грамотности, но и развитых навыков критического мышления, а также способности распознавать угрозы и противостоять деструктивному влиянию», — отметили организаторы.

Всего в акции будут участвовать 170 региональных и 892 муниципальные организации.