Всероссийская акция «Игрушка ветерану» стартовала в преддверии Дня Победы

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова объявила о старте акции «Игрушка ветерану». До 1 апреля все желающие поучаствовать должны сшить своими руками плюшевого белого медведя Умку — символ премии «Экология — дело каждого» — и направить на сборный пункт на Большой Ордынке в Москве, откуда игрушки отправят в подарок ветеранам Великой Отечественной войны по всей стране.

«Сшитая своими руками игрушка и несколько искренних строк — это тепло Победы, ощутимое сквозь года. Это знак внимания, который согреет сердца людей, отстоявших наше свободное будущее», — заявила Радионова.

Она призвала объяснить детям важность этой акции. Кроме медвежонка, в посылку необходимо вложить письмо или открытку, рассказав о себе и о том, почему захотелось принять участие в акции.

Премию «Экология — дело каждого» вручают с 2021 года за лучшие проекты по защите окружающей среды. За пять сезонов в ней приняли участие 320 тысяч человек из 95 стран мира. Победителям вручают ценные призы — например, путевки в оздоровительные центры.