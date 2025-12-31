Всемирно известный ученый в области клеточной биологии Дмитрий Крысько скончался в 50 лет

Всемирно известный ученый в области клеточной биологии и онкоиммунологии, профессор ННГУ им. Лобачевского Дмитрий Крысько скончался на 51-м году жизни. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на данные ректора вуза Олега Трофимова.

Ученый работал в Бельгии, однако он активно сотрудничал с российскими учеными. Профессор развивал совместные проекты с Институтом биологии и биомедицины ННГУ и Сеченовским университетом, что дало мощный толчок развитию отечественной онкоиммунологии.

За время взаимодействия с ННГУ ученый опубликовал более 20 статей в ведущих международных рецензируемых журналах.