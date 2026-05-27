«ВсеИнструменты.ру»: жалюзи или плотные шторы помогут охладить квартиру в жару без кондиционера

Снизить температуру в квартире в жаркую погоду можно без значительных затрат и установки кондиционера. Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал «Известиям» о типичных ошибках при охлаждении жилья и простых способах избежать перегрева.

По словам эксперта, главная задача — не допустить нагрева помещения через стекло. Самый простой способ — использовать жалюзи или закрывать окна плотными шторами. Желательно, чтобы они были светлыми, так как поверхности таких оттенков меньше нагреваются.

Соколов отметил, что часто люди держат окна открытыми весь день, особенно в часы максимальной жары. В это время горячий воздух с улицы постоянно попадает внутрь, а стены, мебель и пол накапливают тепло.

Для эффективного проветривания лучше открывать окна ранним утром и поздним вечером. Оптимальный вариант — открыть окна с разных сторон помещения, чтобы создать движение воздуха. По словам специалиста, 10–20 минут такого проветривания помогают снизить температуру внутри.

Эксперт подчеркнул, что вентилятор сам по себе не охлаждает воздух, а только создает его движение. Поэтому в закрытой нагретой комнате он будет разгонять теплый воздух. Лучше использовать устройство вместе с проветриванием.

Также Соколов предупредил, что сильный поток воздуха не стоит направлять прямо на человека в течение нескольких часов. Это может привести к дискомфорту и пересыханию слизистых оболочек. Кроме того, вентилятор нужно регулярно очищать от пыли.