«ВсеИнструменты.ру»: 67% россиян предпочитают делать ремонт самостоятельно

Более 67% россиян признались, что предпочитают делать ремонт дома своими силами в целях экономии на услугах профессиональных бригад. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные опроса «ВсеИнструменты.ру».

Соотечественникам важно лично контролировать процесс ремонта. Кроме того, опрошенным проще и легче воплотить свои идеи самостоятельно, чем объяснять их рабочим. При этом в процессе самостоятельного ремонта 24% респондентов признались, что им не хватило нужных инструментов.

Отмечается, что меньше всего россиянам нравится самостоятельно заниматься установкой мебели.