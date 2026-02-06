VSЕ42.RU: зимой выхлопные газы становятся более заметным из-за температурной инверсии

Зимой в городе запах выхлопных газов становится более заметным из-за температурной инверсии. Холодный воздух, будучи более плотным, остается у поверхности земли, а теплый слой сверху действует как «крышка», препятствуя рассеиванию выхлопных газов. Они накапливаются на уровне дыхания, особенно в низинах, дворах и на узких улицах, сообщил сайт VSЕ42.RU .

Безветренная погода усугубляет ситуацию: в морозные дни воздух практически не перемешивается, и запахи задерживаются дольше. Автомобили также вносят свой вклад в ухудшение качества воздуха зимой. Холодные двигатели работают в неэффективном режиме, сгорание топлива происходит хуже, что приводит к увеличению концентрации угарного газа и углеводородов. Длительные прогревы в дворах, старые катализаторы, которые плохо работают на морозе, и дизельные машины с резким запахом выхлопа усугубляют проблему.

Чтобы снизить воздействие выхлопных газов зимой, можно придерживаться нескольких рекомендаций: избегать длительных прогулок рядом с прогревающимися машинами, особенно во дворах; выбирать маршруты подальше от плотного трафика; на светофорах стоять сбоку от потока машин; ограничить время нахождения в низинах и узких дворах; планировать выходы на улицу в дневное время, когда воздух прогревается; также важно использовать увлажнитель воздуха дома и интенсивно, но недолго проветривать помещения.