Vse42.ru: в желтых автомобильных очках сложнее рассмотреть пешеходов в синей одежде

Существует множество мифов о пользе специальных очков для водителей. Некоторые считают, что такие очки могут значительно улучшить видимость на дороге. Подробнее рассказал сайт vse42.ru .

Научные эксперименты демонстрируют противоречивые выводы. Использование линз желтого цвета уменьшает пропускаемость света, удаляя синий спектр. Хотя такое решение способно создать иллюзию улучшения видимости, оно одновременно уменьшает общий уровень освещения, попадающего на сетчатку глаза. Помимо прочего, очки с желтыми линзами способны затруднять восприятие пешеходов, одетых в одежду синего либо оранжевого цветов.

Хотя специальный прибор для вождения может иметь определенную нишу использования, его реальная польза для большинства водителей остается под вопросом. Приоритетом всегда должно быть хорошее зрение и чистота стекол автомобиля.