Все туробъекты Подмосковья начнут публиковать сведения о доступной среде

Фото: Устройство для поднятия инвалидов по лестнице во Дворце культуры «Тепловозостроитель» в Коломне / Медиасток.рф

В России проводят работу по созданию доступной системы информирования о туристической и транспортной инфраструктуре для людей с инвалидностью. Министерству экономического развития поручили обеспечить размещение таких сведений на онлайн-картах, в навигационных сервисах и в интернете.

Ведомство направило в регионы рекомендацию активнее информировать предпринимателей, работающих в сфере туризма, о необходимости публиковать данные о доступной среде на своих официальных сайтах и в сервисах размещения объявлений.

Речь идет о гостиницах, объектах общественного питания, транспортной и туристической инфраструктуре.

Такие меры позволят людям с ограниченными возможностями здоровья заранее планировать поездки, выбирать подходящие маршруты и объекты обслуживания, а бизнесу — сделать услуги более доступными и понятными для всех категорий граждан.