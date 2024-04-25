Все показатели нацпроекта «Демография» выполнили по итогам 2023 года | 360°

Общество 25 апреля 2024, 09:36 Все показатели нацпроекта «Демография» выполнили по итогам 2023 года Голикова: все показатели нацпроекта «Демография» выполнили по итогам 2023 года РИА «Новости»

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Все показатели национального проекта «Демография» выполнили по итогам 2023 года, его реализация завершится в 2024-м. Об этом заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на совещании с регионами.

«С 2025 года по поручению президента России Владимира Путина он будет расширен и преобразован в национальный проект „Семья“», — напомнила она.

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По итогам 2023 года, по ее данным, кассовое исполнение нацпроекта «Демография» составило 99,9%, а за первый квартал этого года — 25,4%. Самое высокое — по федеральному проекту «Содействие занятости» — 37%.

«Одним из наиболее востребованных инструментов нацпроекта „Демография“ является материнский капитал», — добавила вице-премьер.

В 2023 году его получили 924 тысячи семей, в первом квартале 2024-го — уже 181,9 тысячи семей.

Отдельно Голикова отметила, что за время реализации нацпроекта, с 2019 года, в эксплуатацию ввели 1679 детсадов на 245,9 тысячи мест. В частных дошкольных организациях с 2020 года создали свыше 18,6 тысячи мест.