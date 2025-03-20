Все на нужды страны? Депутат назвала условия для возврата вузов к распределению

Депутат Пилипенко: число платных мест в вузах должно зависеть от потребности

В Минобрнауки предложили сократить число платных мест в вузах Москвы и Петербурга. Что ждет студентов и возможен ли возврат к советской системе распределения выпускников? Об этом Анастасии Букреевой на стриме 360.ru рассказала депутат Госдумы, член комитета по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

«Нам необходимы кадры среднего профессионального звена, инженеры и, так называемые, социально значимые профессии: медработники и учителя», — обратила внимание депутат.

Она напомнила, что абитуриенты активно поступают на экономические и юридические специальности. Пилипенко призвала отдавать предпочтение для создания дополнительных бюджетных мест тем специальностям, которые нужны экономике страны.

«В прошлом году бюджетными местами были обеспечены 60% выпускников школ. Сегодня есть вузы, которые занимаются специализированной подготовкой для тех отраслей, где гарантировано трудоустройство молодых специалистов», — подчеркнула депутат.

Она добавила, что число частных вузов увеличивается, но при этом образовательные учреждения порой не имеют аккредитации по всем направлениям подготовки.

Пилипенко призвала наделить Минобрнауки правом регулировать число платных мест согласно потребностям рынка труда.

Касаясь перспективы возвращения советской модели распределения выпускников вузов, депутат отметила, что все будет зависеть от условий.

«Если работодатели готовы предоставить соцпакет, у молодых специалистов будет перспектива карьерного роста, тогда, конечно можно говорить о работе такой системы. Но она отличается от той, что была в Советском Союзе. Тогда в роли заказчика выступало государство и распределение было государственное», — резюмировала собеседница 360.ru.

До этого стало известно, что агротехнологический профиль обучения появится в российских школах.