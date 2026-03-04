Все идет по мастер-плану: Грозный демонстрирует рекордные темпы развития

Город Грозный стремительно меняется. За последние два года в нем появились новые районы и магистрали. Все это — благодаря масштабному мастер-плану, реализуемому с 2023 года.

Мастер-план, в отличие от генерального, отвечает не только на вопросы, что и где построить, но и на вопрос, как найти на это средства. Кроме того, его активно обсуждают с общественностью и бизнесом.

Проект стартовал с международного архитектурного конкурса, который провели при поддержке правительства Чечни, мэрии Грозного и ДОМ.РФ. Когда мастер-план утвердили, для его реализации по поручению мэра Хас-Магомеда Кадырова создали Институт пространственного развития.

«Мы работаем по полному циклу реализации, начиная от анализа градостроительного контекста через цифровой двойник, продолжая разработкой концепции архитектурного объекта и заканчивая выходом на разработку проектной документации и авторский надзор», — рассказал куратор института Константин Казанцев.