Все для человека. Представитель банковской сферы — о новом подходе, завоевывающем рынок

Человекоцентричный подход завоевывает все большую популярность на рынке. Он подразумевает, что в центре внимания организации находится человек со своими ценностями, потребностями, приоритетами и мотивацией. Об этой модели ведения бизнеса рассказал вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.