Все для человека. Представитель банковской сферы — о новом подходе, завоевывающем рынок

Человекоцентричный подход завоевывает все большую популярность на рынке. Он подразумевает, что в центре внимания организации находится человек со своими ценностями, потребностями, приоритетами и мотивацией. Об этой модели ведения бизнеса рассказал вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.
Наша съемочная группа встретилась с представителем банковской сферы и поговорила о том, как работает человекоцентричная модель в контексте общества, бизнеса и государства.
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