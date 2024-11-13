Все для человека. Представитель банковской сферы — о новом подходе, завоевывающем рынок

Человекоцентричный подход завоевывает все большую популярность на рынке. Он подразумевает, что в центре внимания организации находится человек со своими ценностями, потребностями, приоритетами и мотивацией. Об этой модели ведения бизнеса рассказал вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Наша съемочная группа встретилась с представителем банковской сферы и поговорила о том, как работает человекоцентричная модель в контексте общества, бизнеса и государства.

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