Все аэропорты столичного региона принимают и отправляют рейсы 29 января. Полеты выполняются по расписанию, заявили в четверг утром в пресс-службе Минтранса.

«Несмотря на продолжающийся аномальный снегопад в Москве и области, аэропорты столичного региона Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно. Во всех четырех воздушных гаванях дежурят представители Росавиации и Ространснадзора», — добавили в ведомстве.

Также в министерстве подчеркнули, что держат работу воздушного транспорта в регионе на особом контроле.

Сильные снегопады не прекращаются в Москве и Подмосковье вот уже несколько дней. По прогнозам синоптиков, осадков станет меньше только к пятнице, но после этого регион ждут сильные морозы.

В столице пробки утром 29 января достигли шести баллов. В Дептрансе предупредили, что в течение дня в центре города могут локально перекрывать движение.