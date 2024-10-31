Врио мэра Челябинска Лошкин: 20 новых автобусов выведут на маршрут № 58

С 1 ноября в Челябинске запустят 20 новых автобусов среднего класса. Они будут следовать по старому маршруту № 58, который пролегает через весь город. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные врио мэра Алексея Лошкина.
По его словам, новый общественный транспорт станет курсировать по направлению, соединяющему ЧВВАКУШ с улицей Чистопольской в Ленинском районе. Данный маршрут помогает существенно снизить нагрузку на другие автобусы, отметил представитель администрации.
Он также рассказал, что по городу начнут ездить 18 машин с номером 58, еще две останутся в запасе. Транспорт отличается экологичностью, так как работает на газомоторном топливе.
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