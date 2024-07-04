Врио губернатора Вологодчины Филимонов: к началу осени область получит первый электробус

Вологодская область получит первый электробус уже к началу осени. Об этом заявил врио губернатора Георгий Филимонов на оперативном совещании.

В настоящее время местные власти занимаются брендированием нового транспорта. Число соответствующих автобусов в административном центре уже перевалило за сотню, отметил и. о. мэра Андрей Накрошаев.

Эскиз электробуса планируют разработать до 7 июля. К началу сентября он выйдет на маршрут, добавил сайт «Государственные новости».