Врио губернатора Вологодчины Филимонов: к началу осени область получит первый электробус

Вологодская область получит первый электробус уже к началу осени. Об этом заявил врио губернатора Георгий Филимонов на оперативном совещании.

В настоящее время местные власти занимаются брендированием нового транспорта. Число соответствующих автобусов в административном центре уже перевалило за сотню, отметил и. о. мэра Андрей Накрошаев.

Эскиз электробуса планируют разработать до 7 июля. К началу сентября он выйдет на маршрут, добавил сайт «Государственные новости».

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