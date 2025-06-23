ВРИО главы Петроградского района Петербурга Петухов назвал своей целью обеспечение комфорта горожан

В ходе беседы деятель подчеркнул, что главная цель его работы — обеспечить комфортные условия для всех жителей района.

«Хотелось бы вспомнить слова губернатора о том, что люди должны жить в комфортных условиях. И глобально вся моя деятельность в администрации Петроградского района сводится к тому, чтобы обеспечить жителям такие условия», — отметил Петухов.

По его словам, особое внимание уделяется семьям военнослужащих, проживающим в Петроградском районе. Администрация оказывает им всестороннюю поддержку, включая предоставление продовольствия, одежды, помощь в оформлении документов и заботу о детях.