«Время Н»: нижегородцев предупредили, как защитить аккаунты в Telegram

Жителей Нижнего Новгорода предупреждили о случаях взломов аккаунтов в мессенджере Telegram. Подробности о мерах, которые помогут защитить личные данные, рассказали ИА «Время Н» в пресс-службе СУ СКР региона.

Мошенники используют различные схемы. Например, они могут отправлять сообщения с информацией о получении подарочной премиум-подписки, которую нужно активировать, или просят оказать помощь родственникам, якобы попавшим в затруднительное положение. В таких случаях часто предлагается перейти по ссылке.

Если пользователь кликнет на ссылку, злоумышленники могут получить доступ к личным данным, фотографиям и документам, находящимся в переписке. Чтобы защитить свою учетную запись, рекомендуется включить двухэтапную аутентификацию, что можно сделать в разделе «Настройки».

Если кто-либо уже перешел по ссылкам и отправил код, им советуют зайти в раздел «Активные сессии» и выбрать опцию «Завершить все другие сеансы».