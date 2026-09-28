Временный формат найма сотрудников связали с краткосрочностью пиковых нагрузок

Осенью компании активно нанимают комплектовщиков, курьеров, продавцов и кассиров, но речь идет не о постоянном найме, а о временной занятости. Об этом «Известиям» рассказал управляющий партнер HR-агентства К2 Алексей Чихачев.

Основной фактор сезонного найма — не экономия, а краткосрочность пиковых нагрузок. Сезон высокого спроса короткий, а держать расширенный штат круглый год нерационально, потому что зимой не будет достаточного объема работы.

«Экономия здесь вторична. Первично то, что пик длится шесть-восемь недель, а держать раздутый штат круглый год бессмысленно: зимой эти люди просто будут сидеть без работы. Плюс временный формат позволяет компании присмотреться к человеку в реальном деле, а не по резюме. По сути, сезон превратился в массовый испытательный срок», — пояснил эксперт.

Сезонный найм — это не только решение задачи для работодателя, но и возможность для сотрудника закрепиться в компании. Тем, кто рассматривает временную работу как старт для постоянного трудоустройства, Чихачев дал три практических совета.