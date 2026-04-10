Временные ограничения ввели на дорогах Татарстана из-за снегопада

Утром 10 апреля в Татарстане неожиданно ухудшились погодные условия: в ряде районов выпал снег, а из-за осадков и плохой видимости на дорогах были введены ограничения на движение. Об этом сообщил Inkazan.ru .

Снегопады наблюдались в Альметьевске, Нижнекамске, Набережных Челнах и Алькеевском районе. По словам местных жителей, осадки были достаточно интенсивными: дороги покрылись снегом, видимость снизилась.

Дорожная обстановка осложнилась: погодные условия привели к введению временных ограничений для обеспечения безопасности. В частности, для автобусов и грузового транспорта был закрыт участок трассы Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном на отрезке с 131-го по 249-й километр.