Врачи удалили кисту размером с пасхальное яйцо с шеи пациента в Нижнем Новгороде

В Нижегородской областной клинической больнице им. Н. А. Семашко провели операцию по удалению крупной кисты с шеи пациента. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на данные главного редактора «Стационар-пресс» Алексея Никонова.

У нижегородца было новообразование размером с горошину, и около 15 лет оно не беспокоило его. Однако со временем киста начала расти и достигла размера пасхального яйца, причиняя пациенту дискомфорт.

Челюстно-лицевой хирург Андрей Ведяшов подчеркнул, что это врожденная доброкачественная киста. Ее рост мог быть спровоцирован ударом или заболеванием. Причина аномалии связана с проблемами в развитии щитовидно-язычного протока.