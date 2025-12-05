Врачи спасли кокер-спаниеля по кличке Вольт после проглатывания швейной иглы в Москве

Ветеринары из клиники Коптево успешно помогли кокер-спаниелю по кличке Вольт, который проглотил швейную иглу. Об этом «Москве24» сообщили в столичной госветслужбе «Мосветобъединение».

Хозяева заметили, что собака испытывает трудности при походе в туалет. При осмотре терапевт Анна Кубатина обнаружила, что из заднего прохода Вольта торчит швейная нитка. После срочной отправки на рентген стало ясно: за ниткой в прямой кишке застряла игла, рассказал Life.ru.

Случай оказался уникальным — игла беспрепятственно прошла через весь желудочно-кишечный тракт собаки. Затем Вольт попал к хирургу Евгению Бахтину и анестезиологу Светлане Дорожкиной, которые успешно извлекли опасный предмет. После операции Вольта отправили домой.