Врачи призвал сохранять скрины переписки, если ребенка травят в школьном чате

Педиатр Морозова: если ребенка травят в школьном чате, нужно сохранить переписку

При систематической травле детей в школьных чатах родителям следует сохранять скриншоты переписок. Такой совет дала старший врач-педиатр АО «Медицина», кандидат медицинских наук Екатерина Морозова в беседе с Lenta.ru .

«Важно сохранить доказательства — сделать скриншоты переписки <…> при систематической травле, угрозах, распространении слухов или публикации фотографий необходимо вмешательство взрослых», — сказала она.

Врач предупредила, что игнорировать проблему нельзя. Слова в духе «не обращай внимания» сделают ребенка еще более одиноким. Эксперт посоветовала выслушать жалобы и поблагодарить за откровенность. Резкие смены поведения — тревожный звонок, который должен быть поводом для доверительного разговора, а не допроса.

Ранее психолог Лилия Шувалова заявила, что социальная изоляция — это один из признаков тяжелой формы травли.