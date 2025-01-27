Врачи Боткинской больницы в Москве спасли пожилого пациента с редкой патологией аорты

Хирурги Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Сергея Боткина провели гибридную операцию с двумя крупными аневризмами аорты. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Операцию провели для 66-летнего мужчины. Москвич был госпитализирован с редкой патологией — двумя крупными аневризмами аорты, с поражением грудного и брюшного отделов. В будущем заболевание могло бы привести к тяжелейшему кризису.

Чтобы помочь пациенту, сосудистые хирурги приняли решение использовать гибридный подход. Этот метод сочетает в себе открытое и эндоваскулярное вмешательство.

«На первом этапе врачи выполнили установку протеза в грудном отделе аорты через открытый доступ, а на втором этапе установили эндопротез в брюшном отделе аорты высокотехнологичным эндоваскулярным методом», — рассказала Ракова.

Рентгенологическое исследование подтвердило, что операция прошла успешно. Через неделю пациента выписали домой.

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